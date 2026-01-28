Nozeroy

Assaut des remparts

Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dès 10h, les portes de la ville s’ouvrent ; venez découvrir notre petite cité et observez les derniers préparatifs du grand banquet !

Les échoppes des artisans vous accueillent déjà rue Saint Antoine !

À 12h, vous vous retrouvez autour de la grande table (1000 convives environ) pour déguster un repas médiéval préparé par nos artisans locaux, restaurateur et boucher.

Installez vous et laissez vous servir par nos servantes et nos échansons en costume d’époque.

Profitez des animations, des troubadours, jongleurs et autres saltimbanques, tout au long du repas.

Pour les petites faims, vous pouvez trouver également sur la place des Annonciades différents stands de petite restauration.

À partir de 19h, nous vous proposons un repas champêtre également sur la place des Annonciades avec animations musicales.

Organisé par le comité d’animations. .

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 15

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English : Assaut des remparts

L’événement Assaut des remparts Nozeroy a été mis à jour le 2026-06-26 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA