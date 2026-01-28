Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy

Nozeroy

Festival Noz’art 2026

Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Éveils ! lecture théâtralisée avec improvisation musicale avec Chloé Thébault comédienne et Jean-Louis Déconfin musicien.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Participation au chapeau. .

Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93

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English : Festival Noz’art 2026

L’événement Festival Noz’art 2026 Nozeroy a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA