Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy
Festival Noz’art 2026 Salle du Skiff Nozeroy samedi 1 août 2026.
Nozeroy
Festival Noz’art 2026
Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Éveils ! lecture théâtralisée avec improvisation musicale avec Chloé Thébault comédienne et Jean-Louis Déconfin musicien.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Participation au chapeau. .
Salle du Skiff 14 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 12 93
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English : Festival Noz’art 2026
L’événement Festival Noz’art 2026 Nozeroy a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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