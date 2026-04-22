37ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE Kerampuilh Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

37ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE

Kerampuilh Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 19:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment les livres, le festival du livre de Carhaix est un événement unique en Bretagne. Il permet en effet, le temps d’un week-end, de rassembler une large majorité des maisons d’édition du pays, (environ une centaine) qu’elles éditent en langue française ou en breton. Près de 300 auteurs, des plus connus aux anonymes, sont présents sur les différents stands. Chaque année, des éditeurs calent la sortie de leurs principaux ouvrages sur la date du festival faisant de Carhaix le lieu de la rentrée littéraire en Bretagne. Il a accueilli en 2025 10 000 visiteurs.

Après avoir ouvert, ces dernières années, ses portes et ses fenêtres sur l’Ecosse, la Catalogne, la Corse, la Kabylie… le festival aura pour thème cette année le sport, et sera présidé par le journaliste et écrivain Georges Cadiou.

Comme chaque année, le festival proposera des débats, des tables rondes, des expos, des films… des rencontres toujours riches d’enseignements avec les éditeurs, des moments inoubliables autour du livre et de la lecture. Un espace ludique pour les enfants est proposé aux parents. Il est possible de se restaurer sur place. Bref, deux jours non-stop dans l’univers des livres édités en Bretagne. Une découverte et une surprise pour beaucoup face à la diversité et à la richesse éditoriale de notre pays. .

Kerampuilh Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

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English :

L’événement 37ème FESTIVAL DU LIVRE EN BRETAGNE Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée