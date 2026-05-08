38ème édition des rencontres Rénathéa Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

38ème édition des rencontres Rénathéa

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13

Organisé par la Fédération des Clubs de la Défense



Pour la deuxième année consécutive la Fédération des clubs de la défense donne rendez-vous au public de Meschers-sur-Gironde pour la 38e Rencontre nationale de théâtre amateur des Armées (RENATHÉA).

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Organized by Fédération des Clubs de la Défense



For the second year running, the Fédération des Clubs de la Défense is bringing the 38th Rencontre Nationale de Théâtre Amateur des Armées (RENATHÉA) to Meschers-sur-Gironde.

L’événement 38ème édition des rencontres Rénathéa Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique