38ème édition des rencontres Rénathéa Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
38ème édition des rencontres Rénathéa Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mercredi 13 mai 2026.
Meschers-sur-Gironde
38ème édition des rencontres Rénathéa
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-13
Organisé par la Fédération des Clubs de la Défense
Pour la deuxième année consécutive la Fédération des clubs de la défense donne rendez-vous au public de Meschers-sur-Gironde pour la 38e Rencontre nationale de théâtre amateur des Armées (RENATHÉA).
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Organized by Fédération des Clubs de la Défense
For the second year running, the Fédération des Clubs de la Défense is bringing the 38th Rencontre Nationale de Théâtre Amateur des Armées (RENATHÉA) to Meschers-sur-Gironde.
L’événement 38ème édition des rencontres Rénathéa Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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