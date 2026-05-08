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38ème édition des rencontres Rénathéa Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

38ème édition des rencontres Rénathéa Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Salle La Passerelle

Adresse : 81 rue Paul Massy

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

38ème édition des rencontres Rénathéa

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-13

Organisé par la Fédération des Clubs de la Défense

Pour la deuxième année consécutive la Fédération des clubs de la défense donne rendez-vous au public de Meschers-sur-Gironde pour la 38e Rencontre nationale de théâtre amateur des Armées (RENATHÉA).
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Organized by Fédération des Clubs de la Défense

For the second year running, the Fédération des Clubs de la Défense is bringing the 38th Rencontre Nationale de Théâtre Amateur des Armées (RENATHÉA) to Meschers-sur-Gironde.

L’événement 38ème édition des rencontres Rénathéa Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique

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