CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 19 mai 2026.
Meschers-sur-Gironde
CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
15 -25 ans étudiants et apprentis
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Ciné-Débat Film suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire .
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
Ciné-Débat: Film followed by a discussion on bullying at school.
L’événement CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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