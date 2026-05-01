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CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 19 mai 2026.

Lieu : Salle La Passerelle

Adresse : 81 rue Paul Massy

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit 15 -25 ans étudiants et apprentis

Meschers-sur-Gironde

CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
15 -25 ans étudiants et apprentis

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 22:00:00

Date(s) :
2026-05-19

Ciné-Débat Film suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire .
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  contact@crea-sgd.org

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English :

Ciné-Débat: Film followed by a discussion on bullying at school.

L’événement CREA- Ciné-Débat Film TKT suivi d’un échange autour du harcèlement scolaire Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique

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