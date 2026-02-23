Brocante ‘Football Club Meschers’

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

2026-05-08

Le football club de Meschers organise sa brocante.

rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine footmeschers@gmail.com

English :

The Meschers soccer club organizes its flea market.

L’événement Brocante ‘Football Club Meschers’ Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique