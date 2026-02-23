Cérémonie commémorative Meschers-sur-Gironde
Avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Cérémonie commémorative
Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition
Avenue des Nonnes Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
Commemorative ceremony
National Day of Remembrance of the Slave Trade and its Abolition
