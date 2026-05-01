CREA Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, suivie du film La Vénus électrique Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

CREA Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, suivie du film La Vénus électrique

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12 22:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes 2026 suivie du film d’Ouverture

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Broadcast of the Opening Ceremony of the Cannes 2026 Festival followed by the Opening Film

L’événement CREA Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, suivie du film La Vénus électrique Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique