CREA Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, suivie du film La Vénus électrique Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, suivie du film La Vénus électrique Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 12 mai 2026.
Meschers-sur-Gironde
CREA Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, suivie du film La Vénus électrique
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12 22:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Retransmission de la Cérémonie d’Ouverture du Festival de Cannes 2026 suivie du film d’Ouverture
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
Broadcast of the Opening Ceremony of the Cannes 2026 Festival followed by the Opening Film
L’événement CREA Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, suivie du film La Vénus électrique Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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