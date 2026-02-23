Jazz aux Grottes #3

Square de la Guicharde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Jazz aux Grottes #3 avec Yellow Bounce



Yellow Bounce joue du jazz traditionnel et du swing dont le répertoire est principalement construit sur les morceaux composés ou interprétés par Sidney Bechet.

Square de la Guicharde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz aux Grottes #3 with Yellow Bounce



Yellow Bounce plays traditional jazz and swing, with a repertoire based mainly on pieces composed or performed by Sidney Bechet.

L’événement Jazz aux Grottes #3 Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-02-23 par Royan Atlantique