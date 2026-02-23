Jazz aux Grottes #3 Meschers-sur-Gironde
Square de la Guicharde Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-05-22 19:00:00
Jazz aux Grottes #3 avec Yellow Bounce
Yellow Bounce joue du jazz traditionnel et du swing dont le répertoire est principalement construit sur les morceaux composés ou interprétés par Sidney Bechet.
Square de la Guicharde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 55 36
Jazz aux Grottes #3 with Yellow Bounce
Yellow Bounce plays traditional jazz and swing, with a repertoire based mainly on pieces composed or performed by Sidney Bechet.
