CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde mardi 19 mai 2026.
Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
adhérents de l’AFA et de CREA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19 16:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Ciné-Tea Time en partenariat avec l’association Franco-Anglaise du Pays Royannais, AFA.
Échangez autour du film en anglais ou en français, un thé à la main accompagné de petits gâteaux !
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
Ciné-Tea Time in partnership with the Association Franco-Anglaise du Pays Royannais, AFA.
Discuss the film in English or French, with a cup of tea and cupcakes in hand!
L’événement CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique
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