CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

adhérents de l’AFA et de CREA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19 16:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Ciné-Tea Time en partenariat avec l’association Franco-Anglaise du Pays Royannais, AFA.

Échangez autour du film en anglais ou en français, un thé à la main accompagné de petits gâteaux !

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

Ciné-Tea Time in partnership with the Association Franco-Anglaise du Pays Royannais, AFA.

Discuss the film in English or French, with a cup of tea and cupcakes in hand!

L’événement CREA Ciné Tea Time film The New West suivi d’un échange et d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-29 par Royan Atlantique