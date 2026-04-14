38ème Festival Musique en Périgord Jeunes prodiges Espace André Malraux Val de Louyre et Caudeau

Val de Louyre et Caudeau

38ème Festival Musique en Périgord Jeunes prodiges

Espace André Malraux 1194 Rte Maxime Roux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Ionah Maiatsky (piano) et Frederico Altare (flûte) 38ème Festival d’été Musique en Périgord le dimanche 25 octobre 2026 à 17h à l’Espace André Malraux, Cendrieux Val de Louyre et Caudeau

Billetterie en ligne sur musique-en-perigord.fr, à l’entrée des concerts ou par téléphone au 07 78 95 66 20.

Ionah Maiatsky (piano) et Frederico Altare (flûte) Duo de l’Académie Ravel en concert lors du 38ème Festival d’été Musique en Périgord le dimanche 25 octobre 2026 à 17h à l’Espace André Malraux de Cendrieux Val de Louyre et Caudeau.

Un concert qui célèbre l’élégance et la richesse de l’école française à travers quelques-unes de ses plus belles pages pour flûte et piano. Un parcours vibrant, entre poésie, virtuosité et modernité, donné par deux jeunes artistes de grand talent soutenus par l’Académie Ravel. Un verre de l’amitié sera offert autour des artistes à la suite de chaque concert.

Billetterie en ligne sur musique-en-perigord.fr, à l’entrée des concerts ou par téléphone au 07 78 95 66 20. .

Espace André Malraux 1194 Rte Maxime Roux Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 95 66 20 contact@musique-en-perigord.fr

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English : 38ème Festival Musique en Périgord Jeunes prodiges

Ionah Maiatsky (piano) and Frederico Altare (flute) 38th Festival d’été Musique en Périgord Sunday, October 25, 2026 at 5 pm at Espace André Malraux, Cendrieux Val de Louyre et Caudeau

Tickets available online at musique-en-perigord.fr, at concert entrances or by phone on 07 78 95 66 20.

L’événement 38ème Festival Musique en Périgord Jeunes prodiges Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux