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AGENDA · Val de Louyre et Caudeau

Concert de Nayembo Val de Louyre et Caudeau

samedi 15 août 2026 · Val de Louyre et Caudeau

Concert de Nayembo Val de Louyre et Caudeau

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place du château
Ville
24510 Val de Louyre et Caudeau
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Val de Louyre et Caudeau

Concert de Nayembo

Place du château Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le concert en caravane scène de Nayembo aura lieu le 15 Août à 21h place du château à Sainte Alvère.
Pensez à réserver!
Le concert en caravane scène de Nayembo aura lieu le 15 Août à 21h place du château à Sainte Alvère.
Pensez à réserver!   .

Place du château Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 

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English : Concert de Nayembo

The Nayembo Caravan Stage concert will take place on 15 August at 9.00 pm at Place du Château in Sainte Alvère.
Don’t forget to book your tickets!

L’événement Concert de Nayembo Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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