Informations pratiques

Val de Louyre et Caudeau

Concert de Nayembo

Place du château Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le concert en caravane scène de Nayembo aura lieu le 15 Août à 21h place du château à Sainte Alvère.

Pensez à réserver!

Le concert en caravane scène de Nayembo aura lieu le 15 Août à 21h place du château à Sainte Alvère.

Pensez à réserver! .

Place du château Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85

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English : Concert de Nayembo

The Nayembo Caravan Stage concert will take place on 15 August at 9.00 pm at Place du Château in Sainte Alvère.

Don’t forget to book your tickets!

L’événement Concert de Nayembo Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux