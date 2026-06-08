Été Actif initiation au pistage Voie du Stade Val de Louyre et Caudeau jeudi 27 août 2026.

Val de Louyre et Caudeau

Été Actif initiation au pistage

Voie du Stade Plaine des sports (stade) Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :

2026-08-27

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Le pistage animalier est une activité de découverte nature qui invite à observer et interpréter les traces laissées par la faune sauvage. Accompagnés d’un animateur, les participants apprennent à reconnaitre empreintes, indices et habitats. Une expérience ludique et pédagogique pour mieux comprendre la biodiversité locale. À partir de 8 ans. .

Voie du Stade Plaine des sports (stade) Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif initiation au pistage

L’événement Été Actif initiation au pistage Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux