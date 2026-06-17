39ème Challenge Mayennais Fougerolles-du-Plessis
39ème Challenge Mayennais Fougerolles-du-Plessis lundi 3 août 2026.
Fougerolles-du-Plessis
39ème Challenge Mayennais
Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Le Challenge Mayennais revient pour sa 39ème édition à Fougerolles-du-Plessis
La troisième étape du Challenge Mayennais aura lieu à Fougerolles-du-Plessis pour un circuit de 130,9 km.
Départ à 14h pour cette course cycliste.
Élite nationale équipes professionnelles, continentales, N1-N2-N3, étrangères et élites, individuels, Open 1 .
Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mayennais Challenge Returns for Its 39th Edition in Fougerolles-du-Plessis
L’événement 39ème Challenge Mayennais Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-06-17 par Bocage Mayennais Tourisme
À voir aussi à Fougerolles-du-Plessis (Mayenne)
- Château de Goué Journées du Patrimoine Fougerolles-du-Plessis 19 septembre 2026