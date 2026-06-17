Fougerolles-du-Plessis

39ème Challenge Mayennais

Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Le Challenge Mayennais revient pour sa 39ème édition à Fougerolles-du-Plessis

La troisième étape du Challenge Mayennais aura lieu à Fougerolles-du-Plessis pour un circuit de 130,9 km.

Départ à 14h pour cette course cycliste.

Élite nationale équipes professionnelles, continentales, N1-N2-N3, étrangères et élites, individuels, Open 1 .

Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 17

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English :

The Mayennais Challenge Returns for Its 39th Edition in Fougerolles-du-Plessis

L’événement 39ème Challenge Mayennais Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-06-17 par Bocage Mayennais Tourisme