39me Triathlon de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse

39me Triathlon de Bourg-en-Bresse

Parc des loisirs de Bouvent Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

4 courses sont proposées dans la journée: des triathlons au format S, XS, M ou jeunes 8-11 ans, en individuel ou en relais. Débutant ou confirmé, venez participer à des sports enchaînés!

Parc des loisirs de Bouvent Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 04 51 72 contact@bourg-triathlon.com

English : 39me Triathlon de Bourg-en-Bresse

There are 4 races on offer during the day: triathlons in S, XS, M or youth 8-11 formats, individually or in relays. Whether you’re a beginner or an experienced racer, come and join in the fun!

