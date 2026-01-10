39me Triathlon de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse
39me Triathlon de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse dimanche 31 mai 2026.
39me Triathlon de Bourg-en-Bresse
Parc des loisirs de Bouvent Bourg-en-Bresse Ain
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31
2026-05-31
4 courses sont proposées dans la journée: des triathlons au format S, XS, M ou jeunes 8-11 ans, en individuel ou en relais. Débutant ou confirmé, venez participer à des sports enchaînés!
Parc des loisirs de Bouvent Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 04 51 72 contact@bourg-triathlon.com
English : 39me Triathlon de Bourg-en-Bresse
There are 4 races on offer during the day: triathlons in S, XS, M or youth 8-11 formats, individually or in relays. Whether you’re a beginner or an experienced racer, come and join in the fun!
