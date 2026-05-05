Forum du Logement des Jeunes, à Bourg-en-Bresse, Marché Couvert, Bourg-en-Bresse

Forum du Logement des Jeunes, à Bourg-en-Bresse Jeudi 4 juin, 12h30 Marché Couvert Ain

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Rendez-vous le 4 juin 2026, 12h30 à 18h00, au marché couvert de Bourg-en-Bresse !

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Pourquoi venir ?

Échanger directement avec les partenaires présents

Poser toutes vos questions

Obtenir des informations claires et des contacts utiles

Repartir avec des solutions concrètes

C’est gratuit, sans inscription, et fait pour vous !

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

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Un forum organisé par le CLLAJ de la Mission Locale Bresse-Dombes-Cotière

Marché Couvert Avenue du Champ de Foire, Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Vous entre 16 et 29 ans et cherchez un logement ? Vous avez du mal avec les démarches ? Vous ne savez pas par où commencer ? Rendez-vous au Forum, le 4 juin de 12h30 à 18h ! Forum Logement