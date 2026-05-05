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Forum du Logement des Jeunes, à Bourg-en-Bresse, Marché Couvert, Bourg-en-Bresse

Forum du Logement des Jeunes, à Bourg-en-Bresse, Marché Couvert, Bourg-en-Bresse

Forum du Logement des Jeunes, à Bourg-en-Bresse, Marché Couvert, Bourg-en-Bresse jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Marché Couvert

Adresse : Avenue du Champ de Foire, Bourg-en-Bresse

Ville : 01000 Bourg-en-Bresse

Département : Ain

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif : Gratuit, sans inscription

Forum du Logement des Jeunes, à Bourg-en-Bresse Jeudi 4 juin, 12h30 Marché Couvert Ain

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T12:30:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Rendez-vous le 4 juin 2026, 12h30 à 18h00, au marché couvert de Bourg-en-Bresse !

Pourquoi venir ?

  • Échanger directement avec les partenaires présents
  • Poser toutes vos questions
  • Obtenir des informations claires et des contacts utiles
  • Repartir avec des solutions concrètes

C’est gratuit, sans inscription, et fait pour vous !
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Un forum organisé par le CLLAJ de la Mission Locale Bresse-Dombes-Cotière

Marché Couvert Avenue du Champ de Foire, Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Vous entre 16 et 29 ans et cherchez un logement ? Vous avez du mal avec les démarches ? Vous ne savez pas par où commencer ? Rendez-vous au Forum, le 4 juin de 12h30 à 18h ! Forum Logement

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