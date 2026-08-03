Informations pratiques

Noizay

3e Concours de dictée des vallées

Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concours de dictée des vallées à Noizay, le samedi 3 octobre 2026 à la salle Val de Loire à 15h.

Concours de dictée des vallées à Noizay, le samedi 3 octobre 2026 à la salle Val de Loire à 15h.

Buvette sur place et de nombreux lots à gagner, réservation obligatoire.

Tarif: 2€ adultes, 1€ enfants. 1 .

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 70 96 33 66 jumelagenoizaywaulsort@gmail.com

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English : 3rd Valleys Dictation Contest

Valley Dictation Contest in Noizay, Saturday, October 3, 2026, at the Val de Loire Hall at 3:00 p.m.

L’événement 3e Concours de dictée des vallées Noizay a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE AMBOISE