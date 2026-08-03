3e Concours de dictée des vallées Noizay
samedi 3 octobre 2026 · Noizay
Informations pratiques
Noizay
3e Concours de dictée des vallées
Noizay Indre-et-Loire
Tarif : 1 – 1 – EUR
1
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Concours de dictée des vallées à Noizay, le samedi 3 octobre 2026 à la salle Val de Loire à 15h.
Concours de dictée des vallées à Noizay, le samedi 3 octobre 2026 à la salle Val de Loire à 15h.
Buvette sur place et de nombreux lots à gagner, réservation obligatoire.
Tarif: 2€ adultes, 1€ enfants. 1 .
Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 70 96 33 66 jumelagenoizaywaulsort@gmail.com
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English : 3rd Valleys Dictation Contest
Valley Dictation Contest in Noizay, Saturday, October 3, 2026, at the Val de Loire Hall at 3:00 p.m.
L’événement 3e Concours de dictée des vallées Noizay a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE AMBOISE
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