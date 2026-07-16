Visite Guidée du grand Coteau Demeure Francis Poulenc, Le Grand Coteau, Noizay

Informations pratiques

Visite Guidée du grand Coteau Demeure Francis Poulenc 19 et 20 septembre Le Grand Coteau Indre-et-Loire

limité à 20 personnes par créneau de visite 14h30 – 15h30 – 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Grand Coteau, labellisé Maison des illustres en 2023, a été bâti par des chanoines vignerons à la Renaissance et ne cessa d’évoluer aux fils des siècles. Adossé au coteau et nichée entre les vignes, cette demeure surplombe la Vallée de la Loire. Vous découvrez la vie de son plus illustre propriétaire : Francis Poulenc. Dans les jardins à la française, créés par le compositeur lui-même, des citations et des photographies vous permettront d’entrer dans l’intimité de cet artiste d’avant-garde, à la fois bon-vivant et généreux. Francis Poulenc est né le 7 janvier 1899 à Paris. Pianiste, compositeur, concertiste et maître de la mélodie française, Poulenc compose une partie de ses plus grandes œuvres au Grand Coteau, dès son achat en 1927.

Le Grand Coteau 269 Chemin Francis Poulenc, 37210 Noizay, France Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33651431900 https://www.legrandcoteau.com [{« type »: « link », « value »: « https://legrandcoteau.com/reservation-en-ligne/ »}, {« type »: « phone », « value »: null}] Maison du XVIe siècle construite par les chanoines vignerons, acquise par Francis Poulenc en 1927 pour disposer d’un lieu de travail au calme et recevoir ses contemporains. La demeure rectangulaire domine la vallée. Les percements ont été revus aux XVIIIe et XIXe siècles. Du côté arrière, en fond de cour, se trouve une petite aile en retour, ancienne, précédée d’un rajout moderne. Au rez-de-chaussée se trouve le salon de musique avec les deux pianos utilisés par le compositeur pour travailler. Au premier se trouvent les chambres. – Ouverture : du 15 juillet au 31 août de 10h30 à 18h 3 visites guidées par jour sur réservation ou en libre accès. Fermeture le lundi. Ouverture pendant les journées européennes du patrimoine et ponctuellement pour des demandes exceptionnelles.

Le Grand Coteau, labellisé Maison des illustres en 2023.