Patrimoine et savoir-faire Noizay et la Verrerie Dumas Noizay
Patrimoine et savoir-faire Noizay et la Verrerie Dumas Noizay mercredi 26 août 2026.
Noizay
Patrimoine et savoir-faire Noizay et la Verrerie Dumas
Mail de la Liberté Noizay Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier.
VERRERIE DUMAS
Noizay
Après une visite du centre de Noizay, partez à la découverte de la Verrerie Scientifique et Technique Dumas. Elle fabrique des pièces en verre depuis 1948, allant de la pièce unique à la moyenne série, pour des secteurs divers tels que l’agroalimentaire, la recherche, la santé, la pétrochimie ou le design.
RDV devant l’église Saint-Prix
Durée 2h environ
www.verrerie-dumas.fr
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 7 .
Mail de la Liberté Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Patrimoine et savoir-faire Noizay et la Verrerie Dumas Noizay a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37