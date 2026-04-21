Noizay

Patrimoine et savoir-faire Noizay et la Verrerie Dumas

Mail de la Liberté Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier.

VERRERIE DUMAS

Noizay

Après une visite du centre de Noizay, partez à la découverte de la Verrerie Scientifique et Technique Dumas. Elle fabrique des pièces en verre depuis 1948, allant de la pièce unique à la moyenne série, pour des secteurs divers tels que l’agroalimentaire, la recherche, la santé, la pétrochimie ou le design.

RDV devant l’église Saint-Prix

Durée 2h environ

www.verrerie-dumas.fr

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 7 .

Mail de la Liberté Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoine et savoir-faire Noizay et la Verrerie Dumas Noizay a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37