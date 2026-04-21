Noizay

Patrimoines à savourer dans le parc du château de Noizay à Noizay

124 Rue Victor Hugo Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:45:00

Date(s) :

2026-07-24

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !

CHÂTEAU DE NOIZAY

En plein cœur de Noizay, cette demeure du XVIe siècle offre un magnifique décor typique de la Renaissance. Après un incendie lors d’un épisode de la conjuration d’Amboise, le logis central est reconstruit au XVIIe siècle.

www.chateaudenoizay.com

Durée 1h45 environ.

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 12 .

124 Rue Victor Hugo Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château de Noizay à Noizay Noizay a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37