Noizay

Salon des créateurs A la croisée des fils

Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-19

9ème salon des créateurs de broderie, organisé par l’association ABCD’AIR.

Les 19, 20 et 21 juin 2026 à la salle Val de Loire de Noizay.

Créée en 1997, l’association organise des salons de créateurs une fois tout les deux ans.

Du 19 au 21 juin 2026, retrouvez des créateurs de broderie talentueux et passionnés.

Entrée payante à 2€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Parking gratuit. 2 .

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : “A la croisée des fils” Craft Fair

The 9th Embroidery Designers Fair, organized by the ABCD’AIR association.

June 19, 20, and 21, 2026, at the Val de Loire Hall in Noizay.

L’événement Salon des créateurs A la croisée des fils Noizay a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE AMBOISE