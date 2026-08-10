Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay Noizay
vendredi 11 décembre 2026 · Noizay
Informations pratiques
Noizay
Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay
Noizay Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11 21:30:00
Date(s) :
2026-12-11
Le vendredi 11 novembre, à 19 heures, retrouvez la compagnie Théâtre du sous-sol pour leur spectacle Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay.
Le vendredi 11 novembre, à 19 heures, retrouvez la compagnie Théâtre du sous-sol pour leur spectacle Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay.
Avec ce spectacle, vous embarquerez dans une véritable féerie de Noël.
Au menu, bolducs et bûches glacées, pères Noël et crustacés ! Dans une joie résolument désordonnée vous rencontrerez une équipe de créatures qui s’aventurent dans l’art du cabaret pour célébrer la vie.
Spectacle Gratuit d’une durée de 2h30 avec entracte.
Spectacle à partir de 10 ans.
Bar à bière et planchettes apéro sur place.
Un dress code de Noël sera apprécié. 0 .
Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Christmas Cabaret at the Noizay Community Center
On Friday, November 11, at 7:00 p.m., join the Théâtre du Sous-Sol theater company for their show *Cabaret de Noël* at the Noizay community hall.
L’événement Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay Noizay a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE AMBOISE
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