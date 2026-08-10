Informations pratiques

Noizay

Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay

Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 19:00:00

fin : 2026-12-11 21:30:00

Date(s) :

2026-12-11

Le vendredi 11 novembre, à 19 heures, retrouvez la compagnie Théâtre du sous-sol pour leur spectacle Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay.

Le vendredi 11 novembre, à 19 heures, retrouvez la compagnie Théâtre du sous-sol pour leur spectacle Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay.

Avec ce spectacle, vous embarquerez dans une véritable féerie de Noël.

Au menu, bolducs et bûches glacées, pères Noël et crustacés ! Dans une joie résolument désordonnée vous rencontrerez une équipe de créatures qui s’aventurent dans l’art du cabaret pour célébrer la vie.

Spectacle Gratuit d’une durée de 2h30 avec entracte.

Spectacle à partir de 10 ans.

Bar à bière et planchettes apéro sur place.

Un dress code de Noël sera apprécié. 0 .

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : Christmas Cabaret at the Noizay Community Center

On Friday, November 11, at 7:00 p.m., join the Théâtre du Sous-Sol theater company for their show *Cabaret de Noël* at the Noizay community hall.

L’événement Cabaret de Noël à la salle des fêtes de Noizay Noizay a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE AMBOISE