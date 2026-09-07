AGENDA · Noizay
Visite de la Mairie de Noizay, Mairie de Noizay, Noizay
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Noizay · Noizay
Informations pratiques
Visite de la Mairie de Noizay 19 et 20 septembre Mairie de Noizay Indre-et-Loire
Visite toutes les 30 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de la Mairie en compagnie d’un élu.
Mairie de Noizay 2 Pl. Léon Gambetta, 37210 Noizay Noizay 37210 Saint-Sébastien Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 80 63 84 07 Mairie du 19ᵉ siècle. Parkings
Visite de la Mairie en compagnie d’un élu
©KAHIA Kamel
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