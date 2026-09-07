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Visite de la Mairie de Noizay, Mairie de Noizay, Noizay

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Noizay · Noizay

Visite de la Mairie de Noizay, Mairie de Noizay, Noizay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Noizay
Adresse
2 Pl. Léon Gambetta, 37210 Noizay
Ville
37210 Noizay
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Visite toutes les 30 minutes

Visite de la Mairie de Noizay 19 et 20 septembre Mairie de Noizay Indre-et-Loire

Visite toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la Mairie en compagnie d’un élu.

Mairie de Noizay 2 Pl. Léon Gambetta, 37210 Noizay Noizay 37210 Saint-Sébastien Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 80 63 84 07 Mairie du 19ᵉ siècle. Parkings
Visite de la Mairie en compagnie d’un élu

©KAHIA Kamel

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