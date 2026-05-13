3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère Fragnes-La Loyère
3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère Fragnes-La Loyère samedi 19 septembre 2026.
Fragnes-La Loyère
3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère
Château de La Loyère Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2027-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2027-09-18
Pépiniéristes, producteurs, artisans et associations vous feront découvrir un univers riche et inspirant plantes rares, vivaces, rosiers, arbres, décoration de jardin, produits du terroir et précieux conseils de jardinage. Un rendez-vous convivial et accessible à tous, pour les passionnés de jardin comme pour les simples curieux.
Restauration sur place. .
Château de La Loyère Fragnes-La Loyère 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 00 41 98 fpcalaloyere@gmail.com
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English : 3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère
L’événement 3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère Fragnes-La Loyère a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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