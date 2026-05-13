Fragnes-La Loyère

3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère

Château de La Loyère Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2027-09-18

Pépiniéristes, producteurs, artisans et associations vous feront découvrir un univers riche et inspirant plantes rares, vivaces, rosiers, arbres, décoration de jardin, produits du terroir et précieux conseils de jardinage. Un rendez-vous convivial et accessible à tous, pour les passionnés de jardin comme pour les simples curieux.

Restauration sur place. .

Château de La Loyère Fragnes-La Loyère 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 00 41 98 fpcalaloyere@gmail.com

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English : 3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère

L’événement 3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère Fragnes-La Loyère a été mis à jour le 2026-05-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)