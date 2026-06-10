Bourse-Exposition Fragnes-La Loyère
Bourse-Exposition Fragnes-La Loyère dimanche 6 septembre 2026.
Fragnes-La Loyère
Bourse-Exposition
Château de la Loyère Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Bourse exposition de voitures anciennes. Animations carnaval vénitien avec promenade des personnes costumées dans le parc du château tout au long de la journée jeux restauration buvette sur place.
Bourse de pièces détachées Emplacement gratuit pour les exposants avec inscription obligatoire. Contact Bourse balivet.blandine@neuf.fr
Entrée gratuite pour le chauffeur d’un véhicule ancien (avant 1990) Entrée 3 € .
Château de la Loyère Fragnes-La Loyère 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 87 83 43 richard.eric2@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bourse-Exposition
L’événement Bourse-Exposition Fragnes-La Loyère a été mis à jour le 2026-06-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
À voir aussi à Fragnes-La Loyère (Saône-et-Loire)
- 3e édition de la Foire aux Plantes au Château de La Loyère Fragnes-La Loyère 19 septembre 2026
- Marché de Noël en Scène Rue du Château Fragnes-La Loyère 21 novembre 2026