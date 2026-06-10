Fragnes-La Loyère

Bourse-Exposition

Château de la Loyère Fragnes-La Loyère Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Bourse exposition de voitures anciennes. Animations carnaval vénitien avec promenade des personnes costumées dans le parc du château tout au long de la journée jeux restauration buvette sur place.

Bourse de pièces détachées Emplacement gratuit pour les exposants avec inscription obligatoire. Contact Bourse balivet.blandine@neuf.fr

Entrée gratuite pour le chauffeur d’un véhicule ancien (avant 1990) Entrée 3 € .

Château de la Loyère Fragnes-La Loyère 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 87 83 43 richard.eric2@wanadoo.fr

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English : Bourse-Exposition

L’événement Bourse-Exposition Fragnes-La Loyère a été mis à jour le 2026-06-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I