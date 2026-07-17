Ouverture du chantier de l’église St Vincent, Ancienne église Saint-Vincent de La Loyère, Fragnes-la-Loyère

Informations pratiques

Ouverture du chantier de l’église St Vincent 19 et 20 septembre Ancienne église Saint-Vincent de La Loyère Saône-et-Loire

Parking limité à 4-5 voitures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la ruine médiévale de la chapelle Saint-Vincent, bâtie sur un ancien site celtique transformé en hermitage. Sa localisation paradoxale par rapport au village interroge. Devenue la chapelle au XIIe siècle d’un prieuré-cure du chapitre Saint-Vincent, elle devient église paroissiale au XVe siècle, après adjonction d’une nef charpentée. Son chœur en cul-de-four est typiquement clunisien.

Ancienne église Saint-Vincent de La Loyère Chemin de la Cure, 71530 Fragnes-La Loyère Fragnes-la-Loyère 71530 La Loyère Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 71 07 41 13 https://fragne-la-loyere.odoo.com/ Venez découvrir la ruine médiévale de la chapelle Saint-Vincent (618), bâtie sur un ancien site celtique. Sa localisation paradoxale par rapport au village interroge. Chapelle d’un prieuré-cure du chapitre saint Vincent, elle devient église paroissiale au XVe siècle, après adjonction d’une nef. Son chœur en cul de four est typiquement clunisien. Accès par le chemin de la Cure ou par le sentier médiéval à proximité.

Venez découvrir la ruine médiévale de la chapelle Saint-Vincent, bâtie sur un ancien site celtique transformé en hermitage. Sa localisation paradoxale par rapport au village interroge. Devenue la au…

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