Studio Photo, Halle Fragnes La Loyère, Fragnes-la-Loyère

Informations pratiques

Studio Photo 28 juillet – 29 août 2027 Halle Fragnes La Loyère Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-28T14:00:00+02:00 – 2027-07-28T14:30:00+02:00

Fin : 2027-08-29T14:00:00+02:00 – 2027-08-29T18:00:00+02:00

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont précieuses et recherchées.

Les adhérents du Photo Club Nicéphore Niépce proposent de se faire tirer le portrait dans un studio installé sous la halle de Fragnes La Loyère, dans un cadre bucolique, près du canal du Centre. Venez seul ou à plusieurs vous faire photographier et repartez avec un tirage !

Date sous réserve.

–> D’autres studios photo sur le territoire chalonnais, ou dans les communes du Grand Chalon, seront proposés au fil des mois du Bicentenaire de la Photographie. Retrouvez les dates sur cet agenda ou sur le site internet du musée Nicéphore Niépce.

Halle Fragnes La Loyère rue du Bourg 71530 FRAGNES – LA LOYÈRE Fragnes-la-Loyère 71530 Fragnes Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03.85.45.73.56.

La photographie de famille ou entre amis dans un studio photographique professionnel est un rite et temps de partage qui s’est éteint dans nos pratiques. Pourtant ces photographies rassembleuses sont…

Anonyme _ détail d’une photographie © Coll. Musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône