3e Marché aux fleurs d’Alès, Halles de l’Abbaye, Alès

3e Marché aux fleurs d’Alès Samedi 18 avril, 07h00 Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T07:00:00+02:00 – 2026-04-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T07:00:00+02:00 – 2026-04-18T14:00:00+02:00

Dédié aux plantes, arbres, arbustes et plants en tout genre, ce rendez-vous printanier souhaite réunira pépiniéristes, horticulteurs, arboriculteurs, agrumiculteurs et professionnels du végétal.

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Amateurs de jardinage et de nature, venez flâner sur le marché aux fleurs !