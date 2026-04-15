AROUND THE STRINGS, Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès

AROUND THE STRINGS Mercredi 15 avril, 16h00 Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Classes d’Amandine Duclaux et Nicoles Muñoz : ensemble de violoncelles, orchestre Prélude, groupe de musique de chambre.

PROGRAMME :

Orchestre Prélude

Amazing grace, trad.

Rigaudon , Purcell

Menuet, Haendel

Andante, Haydn

Allegro, beethoven

La grande porte de Kiev, Moussorgsky

Espaňa, Chabrier

Elégie de Fauré

Marion Gerschheimer, violoncelle accompagnée par Claire Puech, piano

1er mvt du concerto en Ut, de Haydn

Orliane Stevenino, violoncelle accompagnée par Claire Puech, piano

Deux chorals de Bach | 4 violoncelles

Gymnopédie n.1 de Satie | 4 violoncelles et 1 violon

On the nature of daylight, de Richter | 4 violoncelles – 2 violons

Ensemble de Violoncelles

Violoncelle : Claire Berger, Marion Gerschheimer,

Nicolas Muňoz, Catherine Schœnenberger

Violon : Amandine Duclaux, Christelle Dumas

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.ales.fr/sortir-bouger/science-nature/pole-culturel-scientifique-de-rochebelle https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique

AUTOUR DES CORDES musique classique concert