AROUND THE STRINGS, Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès
AROUND THE STRINGS, Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès mercredi 15 avril 2026.
AROUND THE STRINGS Mercredi 15 avril, 16h00 Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Classes d’Amandine Duclaux et Nicoles Muñoz : ensemble de violoncelles, orchestre Prélude, groupe de musique de chambre.
PROGRAMME :
Orchestre Prélude
Amazing grace, trad.
Rigaudon , Purcell
Menuet, Haendel
Andante, Haydn
Allegro, beethoven
La grande porte de Kiev, Moussorgsky
Espaňa, Chabrier
Elégie de Fauré
Marion Gerschheimer, violoncelle accompagnée par Claire Puech, piano
1er mvt du concerto en Ut, de Haydn
Orliane Stevenino, violoncelle accompagnée par Claire Puech, piano
Deux chorals de Bach | 4 violoncelles
Gymnopédie n.1 de Satie | 4 violoncelles et 1 violon
On the nature of daylight, de Richter | 4 violoncelles – 2 violons
Ensemble de Violoncelles
Violoncelle : Claire Berger, Marion Gerschheimer,
Nicolas Muňoz, Catherine Schœnenberger
Violon : Amandine Duclaux, Christelle Dumas
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.ales.fr/sortir-bouger/science-nature/pole-culturel-scientifique-de-rochebelle https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique
AUTOUR DES CORDES musique classique concert
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