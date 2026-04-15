Expo numismatique, Espace André Chamson, Alès
Expo numismatique, Espace André Chamson, Alès samedi 18 avril 2026.
Expo numismatique Samedi 18 avril, 09h00 Espace André Chamson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Monnaies, billets, médailles, jetons et accessoires. Organisée par le Club Numismatique Cévenol d’Alès.
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