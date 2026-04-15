Expo numismatique, Espace André Chamson, Alès

Expo numismatique Samedi 18 avril, 09h00 Espace André Chamson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Espace André Chamson 2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Monnaies, billets, médailles, jetons et accessoires. Organisée par le Club Numismatique Cévenol d’Alès.