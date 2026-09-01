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AGENDA · Pertuis

3eme Concours de puzzles de Pertuis Rue Henri Silvy Pertuis

dimanche 13 septembre 2026 · Rue Henri Silvy · Pertuis

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Rue Henri Silvy
Adresse
Espace Georges Jouvin
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Tarif

Pertuis

3eme Concours de puzzles de Pertuis

Dimanche 13 septembre 2026. Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Concours de Puzzles
  .

Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67  vitrinesdepertuis84120@gmail.com

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English :

Puzzle Contest

L’événement 3eme Concours de puzzles de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Pertuis

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