AGENDA · Pertuis
3eme Concours de puzzles de Pertuis Rue Henri Silvy Pertuis
dimanche 13 septembre 2026 · Rue Henri Silvy · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
3eme Concours de puzzles de Pertuis
Dimanche 13 septembre 2026. Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Concours de Puzzles
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Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 vitrinesdepertuis84120@gmail.com
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English :
Puzzle Contest
L’événement 3eme Concours de puzzles de Pertuis Pertuis a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Pertuis
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