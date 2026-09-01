Atelier Art Eve Sers 170 rue Henri Silvy Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Atelier Art Eve Sers

Du 09/09/2026 au 30/06/2027 le mercredi.

Les mercredis hors vacances scolaires.

Enfants de 10h à 11h30 ou de 13h30 à 15h.

Adolescents de 15h15 à 17h 15 .

Adultes de 17h30 à 19h 30. 170 rue Henri Silvy 170 rue Henri Silvy 84120 Pertuis Pertuis Vaucluse

Tarif : – – 115 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-09

Cours de dessin peinture arts plastique annuels s’adressant aux enfants, aux adolescents et aux adultes proposant les bases du dessin d’observation, de la peinture et des techniques de créativité.

Le suivi est individualisé car il n’y a que 7 élèves par cours. .

170 rue Henri Silvy 170 rue Henri Silvy 84120 Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 18 31 14 sers.eve@gmail.com

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English :

Year-long drawing, painting, and visual arts classes for children, teenagers, and adults, covering the basics of observational drawing, painting, and creative techniques.

L’événement Atelier Art Eve Sers Pertuis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Pertuis