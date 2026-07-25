35 ème fête des associations Pertuis
samedi 5 septembre 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
35 ème fête des associations
Samedi 5 septembre 2026. Cours de la République (partie basse) Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Fête des associations Cours de la République .
Venez trouver votre ou vos loisir(s).
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Cours de la République (partie basse) Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 56 37 vie-associative@mairie-pertuis.fr
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English :
Community Organizations Fair on Cours de la République.
Come find your favorite hobby or hobbies.
L’événement 35 ème fête des associations Pertuis a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Pertuis
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