Informations pratiques

Pertuis

35 ème fête des associations

Samedi 5 septembre 2026. Cours de la République (partie basse) Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Fête des associations Cours de la République .

Venez trouver votre ou vos loisir(s).

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Cours de la République (partie basse) Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 56 37 vie-associative@mairie-pertuis.fr

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English :

Community Organizations Fair on Cours de la République.

Come find your favorite hobby or hobbies.

L’événement 35 ème fête des associations Pertuis a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Pertuis