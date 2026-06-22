27 ème festival du Big Band Enclos de la Charité Pertuis

Pertuis

27 ème festival du Big Band

Du mardi 4 au samedi 8 août 2026 à partir de 19h30. Enclos de la Charité 6 Rue de la Farigoule Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

Festival de Big Band à Pertuis du 04 au 08 Août.

Depuis 1999 nous organisons ce festival de big band. Cette manifestation permet d’inviter ces grandes formations de jazz qui aujourd’hui sont difficilement programmables.

Une manifestation unique en France et certainement en Europe.

Nous invitons tous les soirs une grande formation dite Big Band de notoriété

départementale, régionale, nationale et internationale. Des orchestres mythiques comme le Count Basie Orchestra ou l’orchestre de la BBC ont été reçus à Pertuis dans le magnifique cadre de l’enclos de la charité.

Cette année, comme l’an passé notre festival ne comportera que cinq soirées, les deux premières gratuites et les trois suivantes payantes.



En conséquence, notez bien que la 27éme édition de notre festival débutera le mardi 4 août 2026 au lieu de l’habituel lundi.

Découvrez le programme sur le site Cette année, comme l’an passé notre festival ne comportera que cinq soirées, les deux premières gratuites et les trois suivantes payantes.



La billetterie est disponible en ligne ! .

Enclos de la Charité 6 Rue de la Farigoule Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Big Band Festival in Pertuis from August 04 to 08.

L’événement 27 ème festival du Big Band Pertuis a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Pertuis