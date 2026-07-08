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AGENDA · Pertuis

Fête des belges Pertuis

samedi 25 juillet 2026 · Pertuis

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le café des sports
Ville
84120 Pertuis
Département
Vaucluse
Tarif
25 25 25

Pertuis

Fête des belges

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 19h. Le café des sports Pertuis Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le café des sports organise la fête des belges le samedi 25 juillet à partir de 19h00.
Au programme
Animation musicale et au menu moules frites, dessert, vin et café

Tarif de 25€ par personne

Information et réservation 04 86 78 25 89   .

Le café des sports Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89 

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English :

The Sports Café is hosting the Belgian Festival on Saturday, July 25, starting at 7:00 p.m.

L’événement Fête des belges Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis

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