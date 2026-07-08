Informations pratiques

Pertuis

Fête des belges

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 19h. Le café des sports Pertuis Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le café des sports organise la fête des belges le samedi 25 juillet à partir de 19h00.

Au programme

Animation musicale et au menu moules frites, dessert, vin et café



Tarif de 25€ par personne



Information et réservation 04 86 78 25 89 .

Le café des sports Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89

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English :

The Sports Café is hosting the Belgian Festival on Saturday, July 25, starting at 7:00 p.m.

L’événement Fête des belges Pertuis a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pertuis