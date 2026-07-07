Informations pratiques

Pertuis

Atelier manuel / atelier réatif peinture d’aquarelle

Samedi 11 juillet 2026 de 14h à 18h. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez participer à notre atelier manuel pour venir peindre à l’aquarelle des tableaux déjà imprimées avec des surfaces délimitées par des contours sertis. Cet atelier créatif, ouvert aux grands et aux petits, et vous permettra d’exprimer votre …

Venez participer à notre atelier manuel pour venir peindre à l’aquarelle des tableaux déjà imprimées avec des surfaces délimitées par des contours sertis. Cet atelier créatif, ouvert aux grands et aux petits, vous permettra d’exprimer votre créativité pour réaliser des aquarellums à vos couleurs. 8€ par personne pour le matériel



N’hésitez pas à réserver auprès de votre chat chouette (téléphone, mail, facebook, instagram, discord) .

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 lechatchouettedesjeux@gmail.com

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English :

Come join our arts-and-crafts workshop to paint with watercolors on pre-printed pictures with areas outlined by embossed borders. This creative workshop, open to adults and children alike, will allow you to express your…

L’événement Atelier manuel / atelier réatif peinture d’aquarelle Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis