Soirée vin et food truck au Domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis
Soirée vin et food truck au Domaine du Collet Vert Domaine du Collet Vert Pertuis vendredi 10 juillet 2026.
Pertuis
Soirée vin et food truck au Domaine du Collet Vert
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h.
Grill.
Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 19h.
Burger Toqué.
Vendredi 7 août 2026 à partir de 19h.
Rotissoire.
Samedi 15 août 2026 à partir de 19h.
Crustacés. Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-15
Réservez votre soirée dété au Domaine
Soirée dégustation de vin et food truck.
Réservation obligatoire au 06 14 26 74 76. .
Domaine du Collet Vert 3210 B route de la Bonde Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
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L’événement Soirée vin et food truck au Domaine du Collet Vert Pertuis a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Pertuis
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