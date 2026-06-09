Pertuis

Les Sardinades

Vendredi 17 juillet 2026. Place Jean Jaures Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Les vitrines de Pertuis vous proposent les sardinades le vendredi 17 juillet Place Jean Jaurès.

Food trucks sur place, brasseurs,spécialités fromagères dans une ambiance musicale avec le groupe Kobalt. .

Place Jean Jaures Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 95 29

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English :

Les vitrines de Pertuis propose les sardinades on Friday July 17 at Place Jean Jaurès.

L’événement Les Sardinades Pertuis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Pertuis