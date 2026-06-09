Les Sardinades Pertuis
Les Sardinades Pertuis vendredi 17 juillet 2026.
Pertuis
Les Sardinades
Vendredi 17 juillet 2026. Place Jean Jaures Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Les vitrines de Pertuis vous proposent les sardinades le vendredi 17 juillet Place Jean Jaurès.
Food trucks sur place, brasseurs,spécialités fromagères dans une ambiance musicale avec le groupe Kobalt. .
Place Jean Jaures Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 95 29
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English :
Les vitrines de Pertuis propose les sardinades on Friday July 17 at Place Jean Jaurès.
L’événement Les Sardinades Pertuis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Pertuis
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