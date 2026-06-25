Stage théâtre de la Compagnie d’Artiel Local de la Compagnie d’Artiel Pertuis
Stage théâtre de la Compagnie d’Artiel Local de la Compagnie d’Artiel Pertuis lundi 6 juillet 2026.
Pertuis
Stage théâtre de la Compagnie d’Artiel
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026.
De 14h30 à 16h30 enfants de 5 à 10 ans
De 18h30 à 20h ados et adultes. Local de la Compagnie d’Artiel 38, rue du théâtre Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Stage de théâtre par la cie d’Artiel, impros ados et adultes du 06 au 10 juillet de 18h30 à 20h.
Théâtre pour enfants de 5 à 10ans du 06 au 10 juillet de 14h30 à 16h30
La cie d’Artiel vous propose des ateliers théâtre pour tous enfants, ados et adultes, et pour tous les goûts .
Nouvelle formule chaque enfant va fabriquer un accessoire avec lequel il fera des impros. .
Local de la Compagnie d’Artiel 38, rue du théâtre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 86 95 25
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English :
Theater workshop by the Artiel Company, improv for teens and adults from July 6 to 10, 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
Theater for children ages 5–10, July 6–10, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m.
L’événement Stage théâtre de la Compagnie d’Artiel Pertuis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Pertuis
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