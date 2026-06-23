Masterclass coaching vocal Parc Granier Pertuis
Masterclass coaching vocal Parc Granier Pertuis mercredi 1 juillet 2026.
Pertuis
Masterclass coaching vocal
Mercredi 1er juillet 2026 de 17h à 19h. Parc Granier Conservatoire de Pertuis, studio J Hendrix Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-07-01 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Le conservatoire propose une masterclass de coaching vocal avec Luca Morand le 1er juillet de 17h à 19h.
Inscription au sécrétariat .
Parc Granier Conservatoire de Pertuis, studio J Hendrix Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20 conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr
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English :
The conservatory is offering a vocal coaching masterclass with Luca Morand on July 1 from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.
L’événement Masterclass coaching vocal Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis
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