Masterclass coaching vocal Parc Granier Pertuis

Pertuis

Masterclass coaching vocal

Mercredi 1er juillet 2026 de 17h à 19h. Parc Granier Conservatoire de Pertuis, studio J Hendrix Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Le conservatoire propose une masterclass de coaching vocal avec Luca Morand le 1er juillet de 17h à 19h.

Inscription au sécrétariat .

Parc Granier Conservatoire de Pertuis, studio J Hendrix Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 67 20 conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr

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English :

The conservatory is offering a vocal coaching masterclass with Luca Morand on July 1 from 5:00 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Masterclass coaching vocal Pertuis a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Pertuis