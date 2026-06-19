Les 40ans du marché paysan Pertuis
Les 40ans du marché paysan Pertuis samedi 4 juillet 2026.
Pertuis
Les 40ans du marché paysan
Samedi 4 juillet 2026 de 8h à 12h. Place Garcin Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Pour fêter ses 40 ans de passion et d’authenticité , le marché Place Garcin vous proposera des dégustations et animations le samedi 04 juillet, pendant toute la matinée.
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Place Garcin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
To celebrate 40 years of passion and authenticity, the Place Garcin Market will be offering tastings and activities on Saturday, July 4, throughout the morning.
L’événement Les 40ans du marché paysan Pertuis a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Pertuis
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