Pertuis

Les 40ans du marché paysan

Samedi 4 juillet 2026 de 8h à 12h. Place Garcin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Pour fêter ses 40 ans de passion et d’authenticité , le marché Place Garcin vous proposera des dégustations et animations le samedi 04 juillet, pendant toute la matinée.

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Place Garcin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To celebrate 40 years of passion and authenticity, the Place Garcin Market will be offering tastings and activities on Saturday, July 4, throughout the morning.

L’événement Les 40ans du marché paysan Pertuis a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Pertuis