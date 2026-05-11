Les Apéros de Val Jo Château Val Joanis Pertuis

Pertuis

Les Apéros de Val Jo

Mercredi 15 juillet 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live de 20h à 23h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live de 20h à 23h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live de 20h à 23h.

Mercredi 5 août 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live de 20h à 23h.

Mercredi 12 août 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live de 20h à 23h.

Mercredi 19 août 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live de 20h à 23h. Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Les Apéros de Val Jo reviennent pendant 6 semaines !

Tous les mercredis du 15 Juillet 2026 au 19 Août 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live Bar à vin Food trucks

Les Apéros de Val Jo reviennent pendant 6 semaines !

Tous les mercredis du 15 Juillet 2026 au 19 Août 2026 de 18h30 à 23h30.

Concert live bar à vin food trucks

Entrée libre Place limitées Réservation vivement conseillée par téléphone ou par mail



Programmation

15/07/2026 The Cookiz

22/07/2026 Atoll

29/07/2026 MONDE

05/08/2026 Atoll

12/08/2026 Jukebox Connexion

19/08/2026 The Cookiz .

Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 88 40 magasin@val-joanis.com

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English :

Apéros de Val Jo returns for 6 weeks!

Every Wednesday from July 15, 2026 to August 19, 2026 from 6:30pm to 11:30pm.

Live concerts Wine bar Food trucks

L’événement Les Apéros de Val Jo Pertuis a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Pertuis