Les Apéros de Val Jo Château Val Joanis Pertuis
Les Apéros de Val Jo Château Val Joanis Pertuis mercredi 15 juillet 2026.
Pertuis
Les Apéros de Val Jo
Mercredi 15 juillet 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live de 20h à 23h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live de 20h à 23h.
Mercredi 29 juillet 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live de 20h à 23h.
Mercredi 5 août 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live de 20h à 23h.
Mercredi 12 août 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live de 20h à 23h.
Mercredi 19 août 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live de 20h à 23h. Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15 23:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Les Apéros de Val Jo reviennent pendant 6 semaines !
Tous les mercredis du 15 Juillet 2026 au 19 Août 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live Bar à vin Food trucks
Les Apéros de Val Jo reviennent pendant 6 semaines !
Tous les mercredis du 15 Juillet 2026 au 19 Août 2026 de 18h30 à 23h30.
Concert live bar à vin food trucks
Entrée libre Place limitées Réservation vivement conseillée par téléphone ou par mail
Programmation
15/07/2026 The Cookiz
22/07/2026 Atoll
29/07/2026 MONDE
05/08/2026 Atoll
12/08/2026 Jukebox Connexion
19/08/2026 The Cookiz .
Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 88 40 magasin@val-joanis.com
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English :
Apéros de Val Jo returns for 6 weeks!
Every Wednesday from July 15, 2026 to August 19, 2026 from 6:30pm to 11:30pm.
Live concerts Wine bar Food trucks
L’événement Les Apéros de Val Jo Pertuis a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Pertuis
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