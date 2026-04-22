Fête de la vigne et du vin Cave des Bons Sachants Pertuis
Fête de la vigne et du vin Cave des Bons Sachants Pertuis samedi 16 mai 2026.
Pertuis
Fête de la vigne et du vin
Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h. Cave des Bons Sachants 191 Av. Pierre Semard Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Fête de la vigne et du vin le samedi 16 mai à partir de 10h00 à la Cave des Bons Sachants.
Au programme
– Dégustation et promotions sur nos vins
– Visite de la cave à partir de 10h00 et sur réservation au 04 90 79 00 93
– Tombola et producteurs locaux
Entrée libre
Information et réservation 04 90 79 00 93 caveau@cavedesbonssachants.com .
Cave des Bons Sachants 191 Av. Pierre Semard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 00 93 caveau@cavedesbonssachants.com
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English :
Fête de la vigne et du vin on Saturday May 16 from 10:00 am at the Cave des Bons Sachants.
L’événement Fête de la vigne et du vin Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis
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