Fête de la vigne et du vin Cave des Bons Sachants Pertuis

Pertuis

Fête de la vigne et du vin

Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h. Cave des Bons Sachants 191 Av. Pierre Semard Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Fête de la vigne et du vin le samedi 16 mai à partir de 10h00 à la Cave des Bons Sachants.

Au programme

– Dégustation et promotions sur nos vins

– Visite de la cave à partir de 10h00 et sur réservation au 04 90 79 00 93

– Tombola et producteurs locaux



Entrée libre



Information et réservation 04 90 79 00 93 caveau@cavedesbonssachants.com .

Cave des Bons Sachants 191 Av. Pierre Semard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 00 93 caveau@cavedesbonssachants.com

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English :

Fête de la vigne et du vin on Saturday May 16 from 10:00 am at the Cave des Bons Sachants.

L’événement Fête de la vigne et du vin Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis