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Fête de la vigne et du vin Cave des Bons Sachants Pertuis

Fête de la vigne et du vin Cave des Bons Sachants Pertuis samedi 16 mai 2026.

Lieu : Cave des Bons Sachants

Adresse : 191 Av. Pierre Semard

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pertuis

Fête de la vigne et du vin

Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h. Cave des Bons Sachants 191 Av. Pierre Semard Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Fête de la vigne et du vin le samedi 16 mai à partir de 10h00 à la Cave des Bons Sachants.
Au programme
– Dégustation et promotions sur nos vins
– Visite de la cave à partir de 10h00 et sur réservation au 04 90 79 00 93
– Tombola et producteurs locaux

Entrée libre

Information et réservation 04 90 79 00 93 caveau@cavedesbonssachants.com   .

Cave des Bons Sachants 191 Av. Pierre Semard Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 00 93  caveau@cavedesbonssachants.com

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English :

Fête de la vigne et du vin on Saturday May 16 from 10:00 am at the Cave des Bons Sachants.

L’événement Fête de la vigne et du vin Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis

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