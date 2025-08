Olga Théâtre de Pertuis Pertuis

Olga Théâtre de Pertuis Pertuis mardi 5 mai 2026.

Olga

Mardi 5 mai 2026 de 19h30 à 20h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 19:30:00

fin : 2026-05-05 20:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Embarquez avec Olga pour un voyage immobile

Olga est seule, peut-être chez elle. Elle ne voit personne, ne parle à personne, ne connaît personne. Elle n’a d’ailleurs besoin de personne. Tout est là dans son cocon. Ses réserves, ses instruments, ses petits objets… De quoi tenir encore quelques temps avant de finir sous l’eau.

Enfermée dans sa solitude, elle colmate le vide par des histoires fantasmées dehors c’est l’effondrement. Les inondations gagnent du terrain et les poissons croûtes envahissent dangereusement le pays. Olga est la seule survivante. Elle comble le silence par quelques notes de piano, par des percussions sur sa machine à écrire, des d’archets sur son violoncelle ou des annonces à la radio. Une façon de se tenir en vie alors que tout autour d’elle s’éteind.



Une création pluvieuse mêlant humour, poésie, absurdité et sensibilité, dans une ambiance étrange, déstabilisante et baignée de musique originale. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Join Olga on a motionless journey

German :

Begeben Sie sich mit Olga auf eine unbewegliche Reise

Italiano :

Imbarcarsi con Olga in un viaggio immobile

Espanol :

Embárcate con Olga en un viaje inmóvil

L’événement Olga Pertuis a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de Pertuis