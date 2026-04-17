Représentation théâtrale Je suis le vent de Jon Fosse Galerie Namast’art Pertuis

Pertuis

Représentation théâtrale Je suis le vent de Jon Fosse

Samedi 9 mai 2026 de 19h30 à 21h. Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:30:00

fin : 2026-05-09 21:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Représentation de la pièce Je suis le Vent de Jon Fosse par la compagnie Les Electrons flous.

Elles sont deux.

L’Une et l’Autre.

Deux amies peut-être ?

Deux vies entremêlées qui accomplissent un voyage maritime imaginaire à bord d’un petit voilier.

Elles sont deux.

L’Une et l’Autre.

Deux amies peut-être ?

Deux vies entremêlées qui accomplissent un voyage maritime imaginaire à bord d’un

petit voilier, se questionnent, se souviennent, hésitent.

Au loin, au-delà des plages et des criques et comme une sorte de mirage,

la haute mer fascine, la haute mer inquiète.

Ici nous avons imaginé que l’Une et l’Autre prennent soin de sculptures

sous-marines. Parce qu’il existe un peuple de pierre au fond des mers. Des

statues colonisées par les algues, les coraux, le plancton, telles des

fantômes du passé sont mangées par la vie aquatique.

Mais nous le savons bien, la vie est dans le mouvement, dans l’abandon

aux vagues, dans l’élan porté par le vent. Le plongeon puis l’envol

apporteront apaisement et renouveau. .

Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 65 22 61 leselectronsflous@gmail.com

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English :

Performance of Jon Fosse’s play Je suis le Vent by the company Les Electrons flous.

There are two of them.

One and the other.

Two friends perhaps?

Two intertwined lives on an imaginary sea voyage aboard a small sailboat.

L’événement Représentation théâtrale Je suis le vent de Jon Fosse Pertuis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Pertuis