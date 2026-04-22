Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

7ème quinzaine cinématographique Cinéma Le Luberon Pertuis lundi 4 mai 2026.

7ème quinzaine cinématographique

Lundi 4 mai 2026 à partir de 18h30.

Lundi 11 mai 2026 à partir de 18h30.

Mardi 26 mai 2026 à partir de 18h30.

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 18h30. Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis Vaucluse

7ème quinzaine cinématographique des jumelages Pertuisiens sur le thème du POLAR.
Au programme
Séances à 18h30 Films VO sous-titrés FR

Lundi 4 mai ( ITALIE ) Dernière nuit à Milan
Lundi 11 mai ( ALLEMAGNE ) L’affaire de Collini
Mardi 26 mai ( ESPAGNE ) El Reino
Jeudi 28 mai ( ROYAUNE UNI ) Scandaleusement vôtre

Tarifs gratuit pour les adhérents des 4 jumelages Pertuisiens 5€ non adhérent

Information et réservation 0 892 68 01 74 direction@cinemaluberon.fr   .

Cinéma Le Luberon 31 Rue Giraud Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 68 01 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7th Pertuisian twinning film fortnight on the theme of POLAR.

L’événement 7ème quinzaine cinématographique Pertuis a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Pertuis

À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)