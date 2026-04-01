Exposition Le galet clair Claire Taillard Galerie Namast’art Pertuis

Pertuis

Exposition Le galet clair Claire Taillard

Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai 2026 de 11h à 18h. Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 11:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Du 28 avril au 3 mai 2026, de 11h00 à 18h00, découvrez l’univers de l’artiste Claire Taillard à travers l’exposition Le galet clair

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Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namast.fr

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English :

From April 28 to May 3, 2026, from 11:00 am to 6:00 pm, discover the world of artist Claire Taillard through the exhibition Le galet clair

L’événement Exposition Le galet clair Claire Taillard Pertuis a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pertuis