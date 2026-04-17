Concert Brass Band Méditerranée Espace George Jouvin Pertuis

Pertuis

Concert Brass Band Méditerranée

Dimanche 19 avril 2026 de 20h30 à 22h. Espace George Jouvin 116 rue henry silvy Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 20:30:00

fin : 2026-04-19 22:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Concert Brass Band Méditerranée sous la direction d’Olivier MAUNY

Concert Brass Band Méditerranée sous la direction d’Olivier MAUNY .

Espace George Jouvin 116 rue henry silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Concert by Brass Band Méditerranée conducted by Olivier MAUNY

L’événement Concert Brass Band Méditerranée Pertuis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Pertuis