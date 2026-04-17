Concert Brass Band Méditerranée Espace George Jouvin Pertuis
Concert Brass Band Méditerranée Espace George Jouvin Pertuis dimanche 19 avril 2026.
Pertuis
Concert Brass Band Méditerranée
Dimanche 19 avril 2026 de 20h30 à 22h. Espace George Jouvin 116 rue henry silvy Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 20:30:00
fin : 2026-04-19 22:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Concert Brass Band Méditerranée sous la direction d’Olivier MAUNY
Concert Brass Band Méditerranée sous la direction d’Olivier MAUNY .
Espace George Jouvin 116 rue henry silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Concert by Brass Band Méditerranée conducted by Olivier MAUNY
L’événement Concert Brass Band Méditerranée Pertuis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Pertuis
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