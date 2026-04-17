Pertuis

Escapade créative en bord de Durance

Mercredi 22 avril 2026 de 9h à 12h. Les Iscles du Tarteau Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Marine et Pauline vous embarquent pour une escapade créative en bord de Durance, où nature et imagination se rencontrent.

Marine et Pauline vous embarquent pour une escapade créative en bord de Durance, une expérience unique mêlant nature, détente et expression artistique. Dans un cadre enchanteur, bercé par le murmure de l’eau et la beauté des paysages provençaux, vous serez invités à ralentir, observer et créer.



Au fil de cette parenthèse inspirante, laissez libre cours à votre imagination grâce à des activités accessibles à tous, guidées avec bienveillance. Que vous soyez novice ou passionné, cet atelier est l’occasion idéale de vous reconnecter à la nature tout en explorant votre fibre artistique.



Un moment hors du temps, propice à l’échange, à la découverte et au lâcher-prise, à vivre seul, entre amis ou en famille. Rejoignez-nous pour cette parenthèse créative et repartez avec vos créations… et de beaux souvenirs. .

Les Iscles du Tarteau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 52 29 contact@tourisme-pertuis.fr

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English :

Marine and Pauline take you on a creative escapade on the banks of the Durance, where nature and imagination meet.

L’événement Escapade créative en bord de Durance Pertuis a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Pertuis