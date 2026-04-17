Pertuis

Popot’Créative

Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026. Espace Saint pierre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Participez à Popot’ Créative, 4 jours d’ateliers artistiques gratuits à Pertuis du 20 au 24 avril 2026 pour créer collectivement un film en explorant vidéo, écriture, musique et arts plastiques.

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Espace Saint pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 64 03 08

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English :

Take part in Popot? Créative, 4 days of free artistic workshops in Pertuis from April 20 to 24, 2026 to collectively create a film exploring video, writing, music and visual arts.

L’événement Popot’Créative Pertuis a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pertuis