Popot’Créative Pertuis
Popot’Créative Pertuis lundi 20 avril 2026.
Pertuis
Popot’Créative
Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026. Espace Saint pierre Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
Participez à Popot’ Créative, 4 jours d’ateliers artistiques gratuits à Pertuis du 20 au 24 avril 2026 pour créer collectivement un film en explorant vidéo, écriture, musique et arts plastiques.
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Espace Saint pierre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 64 03 08
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English :
Take part in Popot? Créative, 4 days of free artistic workshops in Pertuis from April 20 to 24, 2026 to collectively create a film exploring video, writing, music and visual arts.
L’événement Popot’Créative Pertuis a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pertuis
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